Депутат Рады Шевченко: отказ прекратить огонь будет ухудшать условия для Украины

Депутат Верховной рады, бывший член фракции "Слуга народа" Евгений Шевченко считает, что отказ Киева и его западных союзников от прекращения огня с каждым разом делает для него хуже условия, выдвигаемые Россией.
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