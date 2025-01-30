Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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  • Анна Эржибова
    А сколько таких в рфи живут?Ждун-одессит дерз...
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    Пришла...Ждун-одессит дерз...

ФРГ тратит новые миллиарды на вооружение бундесвера, но скупится на военную помощь Украине

ФРГ тратит новые миллиарды на вооружение бундесвера, но скупится на военную помощь Украине

Bloomberg сообщает: в ходе последней регулярной парламентской сессии перед досрочными выборами, которые намечены на 23 февраля, бюджетный комитет немецкого бундестага одобрил заказ на вооружение и технику для бундесвера на сумму около 2,5 млрд евро.

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