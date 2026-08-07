В ОП предложили уменьшить продолжительность рабочего дня из-за аномальной жары

В ряде регионов температура держится выше 30 градусов уже несколько дней подряд — это создает риски для здоровья работников и снижает производительность труда При экстремальной жаре свыше 30 градусов рабочий день сотрудников необходимо сокращать, заявил в беседе с РИА Новости заместитель секретаря Общественной палаты России Владислав Гриб.