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В ОП предложили уменьшить продолжительность рабочего дня из-за аномальной жары

В ОП предложили уменьшить продолжительность рабочего дня из-за аномальной жары

В ряде регионов температура держится выше 30 градусов уже несколько дней подряд — это создает риски для здоровья работников и снижает производительность труда При экстремальной жаре свыше 30 градусов рабочий день сотрудников необходимо сокращать, заявил в беседе с РИА Новости заместитель секретаря Общественной палаты России Владислав Гриб.

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