Военнослужащие штурмового отряда 44-го АК группировки войск «Север» сорвали ротацию ВСУ на Харьковском направлении СВО

В ходе боевой работы расчет беспилотного летального аппарата штурмового отряда «Ветер» обнаружил скопление живой силы противника в одной из лесополос на линии боевого соприкосновения, после чего по вражеским позициям незамедлительно было нанесено огневое поражение.