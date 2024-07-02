«Разоренный и в бегах». Макгрегор — об аресте счетов Хабиба Нурмагомедова

Конор Макгрегор позлорадствовал над ситуацией, в которой оказался Хабиб Нурмагомедов. Бывший чемпион UFC в двух дивизионах Конор Макгрегор отреагировал на новость об аресте счетов бывшего чемпиона UFC а легком весе Хабиба Нурмагомедова.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии