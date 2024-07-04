Хоррор-стратегия Anoxia Station от автора Loretta отправит глубоко под землю управлят...

Хоррор-стратегия Anoxia Station от автора Loretta отправит глубоко под землю управлять горнодобывающей станцией среди «невообразимых опасностей»Российский разработчик Яков Бутузов («Дом Русалок», Loretta) при поддержке испанского издательства Abylight Studios официально представил свой следующий проект — хоррор-стратегию с элементами выживания Anoxia Station.
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