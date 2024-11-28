Президент Мексики пообещала Трампу снизить поток нелегальных мигрантов

Обещание повлиять на поток нелегальных мигрантов, проникающих в Соединенные Штаты через границу с Мексикой, дала глава страны Клаудия Шейнбаум, заявил избранный президент США Дональд Трамп 27 ноября на своей странице в соцсети Truth Social.
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