Президент Мексики пообещала Трампу снизить поток нелегальных мигрантов

Обещание повлиять на поток нелегальных мигрантов, проникающих в Соединенные Штаты через границу с Мексикой, дала глава страны Клаудия Шейнбаум, заявил избранный президент США Дональд Трамп 27 ноября на своей странице в соцсети Truth Social.