Добрый вечер! Завтра в Донецке на 1℃ прохладнее Прогнозируется от +10℃ до +24℃ ☀️ Ясно • 00:00: ️ +14℃ 54 ☂️ 2% • 03:00: ️ +11℃ 55 ☂️ 2% • 06:00: ☀️️ +10℃ 55 ☂️ 2% • 09:00: ☀️️ +16℃ 54 ☂️ 2% • 12:00: ☀️️ +23℃ 52 ☂️ 2% • 15:00: ☀️️ +23℃ 54 ☂️ 2% • 18:00: ️ +20℃ 56 ☂️ 2% • 21:00: ️ +15℃ 55 ☂️ 2% В Донецке весь день будет держаться ясная погода.