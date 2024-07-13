В Приморье толпа вооруженных мужчин атаковала ночной клуб

Полицейские проводят проверку по факту инцидента, произошедшего в одном из заведений общепита в поселке Андреевка Хасанского района, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Приморскому краю.
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