У Президента возникли вопросы к губернатору Петербурга. А Патрушев поехал в город проверять нелегалов

Людмила Свириденко

Что же они до катастрофы дотянули? Раньше нельзя было озаботиться ситуацией в Питере? Ведь уже не первый год там кошмар за кошмаром. Плохо, что Президент не читает Интернет, может он раньше обратил бы внимание на то, что мы имеем Баку вместо Питера.