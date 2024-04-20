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У Президента возникли вопросы к губернатору Петербурга. А Патрушев поехал в город проверять нелегалов

У Президента возникли вопросы к губернатору Петербурга. А Патрушев поехал в город проверять нелегалов

Если бы я был на месте Беглова, я бы точно был взволнован. Ему явно начали уделять особое внимание, и это стало очевидно.

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Комментарии
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Людмила Свириденко
Что же они до катастрофы дотянули? Раньше нельзя было озаботиться ситуацией в Питере? Ведь уже не первый год там кошмар за кошмаром. Плохо, что Президент не читает Интернет, может он раньше  обратил бы внимание на то, что мы имеем Баку вместо Питера.
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16 час.
Александр Денисов
Надоели эти  губеры из &quot;жориков бакинских&quot;.
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13 час.
Evgenija Palette
Нас не устраивает, что &quot;ЕМУ СТАЛО ЯСНО&quot;... ЕГО НАДО ВЫГНАТЬ ИЗ ГУБЕРНАТОРОВ В 24 часа. (обычная практика... Не стесняйтесь!)...
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10 час.

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