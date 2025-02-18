Фантомас разбушевался: почему Зеленский себе много позволяет

ninikooo Митусова Это агония. Чует тварь свою скорую кончину вот и бесится. Он думал, что бессмертный, но осиновый кол его уже ждет.

Evgenija Palette Аплодируют они ВОЗОБНОВЛЕНИЮ (посредством продолжающейся войны) СВОИМ НЕСБЫВШИМСЯ НАДЕЖДАМ ВЕРНУТЬ ВСЁ ПОТЕРЯННОЕ, ЧТО БЫЛО ОТДАНО ЗЕЛЕ, ОБЕЩАВШЕМУ ИМ ПОБЕДУ...