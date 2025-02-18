Мы, конечно, привыкли к своеобразной стилистике бывшего украинского президента, но его последние выступления как-то очень круты даже для Зеленского.
Фантомас разбушевался: почему Зеленский себе много позволяет
Комментарии
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ninikooo Митусова
Это агония. Чует тварь свою скорую кончину вот и бесится. Он думал, что бессмертный, но осиновый кол его уже ждет.
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23 час.
Evgenija Palette
Аплодируют они ВОЗОБНОВЛЕНИЮ (посредством продолжающейся войны) СВОИМ НЕСБЫВШИМСЯ НАДЕЖДАМ ВЕРНУТЬ ВСЁ ПОТЕРЯННОЕ, ЧТО БЫЛО ОТДАНО ЗЕЛЕ, ОБЕЩАВШЕМУ ИМ ПОБЕДУ...
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10 час.
Владимир Барышев
Зеля, как трамвайный хам куражится над европейскими и всеми западными идиотами, пока его русские не выбросят к херам, на помойку истории, как и многих, засранцев в прошлом!
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41 мин.
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