Театр абсурда
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Театр абсурда

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Фантомас разбушевался: почему Зеленский себе много позволяет

Фантомас разбушевался: почему Зеленский себе много позволяет

Мы, конечно, привыкли к своеобразной стилистике бывшего украинского президента, но его последние выступления как-то очень круты даже для Зеленского.

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Комментарии
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ninikooo Митусова
Это агония. Чует тварь свою скорую кончину вот и бесится. Он думал, что бессмертный, но осиновый кол его уже ждет.
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23 час.
Evgenija Palette
Аплодируют они ВОЗОБНОВЛЕНИЮ (посредством  продолжающейся войны) СВОИМ НЕСБЫВШИМСЯ НАДЕЖДАМ ВЕРНУТЬ ВСЁ ПОТЕРЯННОЕ, ЧТО БЫЛО ОТДАНО ЗЕЛЕ, ОБЕЩАВШЕМУ ИМ ПОБЕДУ...
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Владимир Барышев
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