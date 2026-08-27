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Живая Кубань

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В России разыскивают таксиста, таинственно пропавшего четыре года назад

В России разыскивают таксиста, таинственно пропавшего четыре года назад

В России разыскивают таксиста, таинственно пропавшего четыре года назадВ Волгограде уже четвёртый год не могут пролить свет на исчезновение 50-летнего Андрея Хоронова, который перестал выходить на связь в октябре 2021 года.

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