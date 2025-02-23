Во сколько бюджету Забайкалья обойдется бесплатное школьное питание

Бесплатное питание в Забайкальских школах обойдется бюджету в 229,2 миллионов рублей. Такая сумма расчитана на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов, об этом сообщается на сайте регионального Минфина.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии