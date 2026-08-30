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Ивановские новости

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Суд в Ивановской области взыскал с кохомской компании 3,6 млн рублей долга

Суд в Ивановской области взыскал с кохомской компании 3,6 млн рублей долга

Строители из Кохмы задолжали за выполненные работы 3,6 млн рублей, суд обязал выплатить долг, пени за просрочку и судебные расходы.

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