Автор: АМАРАНТ "Я ветеран СВО !!!" Адвокаты принесли три мешка наград и ксиву участника-ветерана. Неужто он круче Ильича? Сначала немножко истории 8 мая в суде проходило слушание насчет смягчения меры пресечения для Тимура Иванова.
В надежде выбраться из камеры Тимур спалил липовых "полководцев" из МО
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Александр Котов
Любят же блестящее на лацкане носить.
Ответить
19 час.
Александр Почекунин
Ответить
18 час.
Пульхерия Djem
Что значит ..."хоть и в качестве политрука"? Совсем автор охренел??? Политрук во время ВОв был очень важен. Политруки-комиссары первыми принимали бой и вели за собой в атаку бойцов, а полицаи и фашисты пытали и убивали в первую очередь политруков и командиров. Политруков ОСОБЕННО ненавидели. Очернил политруков долбо...б хрущёв. Не надо подхватывать за ним .
Ответить
9 час.
Свежие комментарии