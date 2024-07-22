В надежде выбраться из камеры Тимур спалил липовых "полководцев" из МО

Пульхерия Djem

Что значит ..."хоть и в качестве политрука"? Совсем автор охренел??? Политрук во время ВОв был очень важен. Политруки-комиссары первыми принимали бой и вели за собой в атаку бойцов, а полицаи и фашисты пытали и убивали в первую очередь политруков и командиров. Политруков ОСОБЕННО ненавидели. Очернил политруков долбо...б хрущёв. Не надо подхватывать за ним .