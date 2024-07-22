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СССР-Россия

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Свежие комментарии

  • Пульхерия Djem
    Что значит  ..."хоть и в качестве политрука"? Совсем автор охренел??? Политрук во время ВОв был очень важен. Политрук...В надежде выбрать...
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В надежде выбраться из камеры Тимур спалил липовых "полководцев" из МО

В надежде выбраться из камеры Тимур спалил липовых "полководцев" из МО

Автор:  АМАРАНТ "Я ветеран СВО !!!" Адвокаты принесли три мешка наград и ксиву участника-ветерана. Неужто он круче Ильича? Сначала немножко истории 8 мая в суде проходило слушание насчет смягчения меры пресечения для Тимура Иванова.

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Комментарии
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Александр Котов
Любят же блестящее на лацкане носить.
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19 час.
Александр Почекунин
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18 час.
Пульхерия Djem
Что значит  ...&quot;хоть и в качестве политрука&quot;? Совсем автор охренел??? Политрук во время ВОв был очень важен. Политруки-комиссары первыми  принимали бой и вели за собой в атаку бойцов, а полицаи и фашисты пытали и убивали в первую очередь политруков и командиров. Политруков ОСОБЕННО ненавидели. Очернил политруков долбо...б хрущёв. Не надо подхватывать за ним .
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9 час.

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