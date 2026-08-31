Грозит ужесточением: Франция изменила правила для туристов в 2026 году

Власти вводят сборы, запреты и штрафы на фоне протестов местных жителей.Франция начинает внедрять комплекс ограничительных мер, призванных урегулировать туристический поток, вызывающий недовольство среди коренного населения.
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