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Царьград

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Грозит ужесточением: Франция изменила правила для туристов в 2026 году

Грозит ужесточением: Франция изменила правила для туристов в 2026 году

Власти вводят сборы, запреты и штрафы на фоне протестов местных жителей.Франция начинает внедрять комплекс ограничительных мер, призванных урегулировать туристический поток, вызывающий недовольство среди коренного населения.

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