Ученые нашли неизвестное сооружение под Аравийской пустыней

Авторы проекта надеются, что их разработка поможет в изучении народов, живших на этой территории Специалисты из Университета Халифа в Абу-Даби использовали передовые технологии для поиска древних артефактов в бескрайних песках Аравийской пустыни.
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