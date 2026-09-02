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Обвиняемым в избиении до смерти футболиста Ерошевича назначили от 8,5 до 11 лет

Обвиняемым в избиении до смерти футболиста Ерошевича назначили от 8,5 до 11 лет

Щелковский суд Московской области вынес приговор по делу об избиении до смерти 20-летнего футболиста Арсения Ерошевича.

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