Пётр Павел: западным странам не стоит подталкивать Киев к переговорам

Экс-председатель Военного комитета НАТО, президент Чехии Петр Павел в интервью Financial Times сообщил, что в следующем году Украина, вероятно, столкнется с растущим давлением, требующим начать переговоры с Россией о прекращении военного конфликта.
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