В Новороссийске объявили траур по погибшим при атаке БПЛА

В среду, 9 сентября, в Новороссийске объявили траур по погибшим в результате атаки беспилотников. Об этом сообщил глава города Андрей Кравченко в своем телеграм-канале.
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