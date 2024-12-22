Путин заявил, что согласен с тем, что "Орешник" нужно испытать в боевых условиях

Президент России Владимир Путин рассказал, что в Минобороны РФ были разные позицию по поводу разработки ракетного комплекса "Орешник", и присоединился к тем, кто считал, что надо его производить и испытать в боевых условиях.
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