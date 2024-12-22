Газета.ру
ГЛАВНАЯНОВОСТИПОЛИТИКАБИЗНЕСОБЩЕСТВОАРМИЯМНЕНИЯКУЛЬТУРА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Газета.ру

8 466 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Юрий Кушнарев
    возвращается представление людей о справедливой власти,компетентных руководителях,отсутствии тотального воровства и р...Власти Орла сообщ...
  • Сергей Иванов
    Никогда!Каждый третий рос...
  • ЮрийОгневед Литовченко
    кто-нибудь приставьте этому чёрту рога...👿Евродепутат Блага...

Путин заявил, что согласен с тем, что "Орешник" нужно испытать в боевых условиях

Путин заявил, что согласен с тем, что "Орешник" нужно испытать в боевых условиях

Президент России Владимир Путин рассказал, что в Минобороны РФ были разные позицию по поводу разработки ракетного комплекса "Орешник", и присоединился к тем, кто считал, что надо его производить и испытать в боевых условиях.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх