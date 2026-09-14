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Занзибар вместо Турции: куда поехать с детьми

Занзибар вместо Турции: куда поехать с детьми

Забыть о повседневной гонке и по-настоящему расслабиться — именно так выглядит идеальный отпускGold ZanzibarВ 2026 году Мальдивами, Таиландом или Турцией уже никого не удивить.

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