Новосибирский гармонист Семёнов подарил Малахову сушёных ельцов и вязаные носки

18-летний гармонист Болотнинского района стал участником шоу "Песни от всей души".Житель Болотнинского района Новосибирской Максим Семёнов на шоу "Песни от всей души" подарил ведущему Андрею Малахову мушёных ельцов и собственноручно связанные носки.
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