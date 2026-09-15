Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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«Два стула» под Пашиняном зашатались: Россия (пока) на 10 дней закрывает газовый кран для Армении. Якобы ремонт, а там видно будет

«Два стула» под Пашиняном зашатались: Россия (пока) на 10 дней закрывает газовый кран для Армении. Якобы ремонт, а там видно будет

Долго армянский лидер испытывал терпение России в целом и Путина в частности. И вот, как говорится, мы строили-строили и, наконец, доигрались.

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