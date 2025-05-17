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Татьяна Монтян: «Европейская дипломатия»: когда ультиматум звучит как шутка

Татьяна Монтян: «Европейская дипломатия»: когда ультиматум звучит как шутка

Почему очередная дипломатическая попытка Европы закончилась полным провалом? Каковы истинные последствия ультиматума, выдвинутого европейскими странами России? Почему Кремль проигнорировал обращения европейских лидеров? После двухдневных переговоров в Стамбуле есть и хорошие новости: коалиция европейских стран, известная как «Коалиция желающих», не смогла добиться своих целей и была вынуждена отступить.

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