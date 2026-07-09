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Говорит Европа ⚡

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Елена Маркосян: Тела ВСУ под Константиновкой бросили гнить — нечем платить семьям

Елена Маркосян: Тела ВСУ под Константиновкой бросили гнить — нечем платить семьям

Отказ забирать тела погибших украинских военных под Константиновкой — необходимость или финансовая афера? Почему «массированное наступление» ВСУ обернулось нулевым продвижением и новыми жертвами среди мирного населения? Каким образом саммит НАТО в Анкаре превратился в смотр унижений для украинской делегации? И почему отсутствие «Патриотов» этой осенью превратит крупные города в зону бедствия? Изве… Читать далее: https://govorit.

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