CNN: "лотерея" Маска с раздачей денег избирателям может быть незаконной

Global Look Press/Grzegorz Wajda/Keystone Press Agency Минюст США предупредил предпринимателя и миллиардера Илона Маска о том, что его инициатива с выплатами случайным зарегистрированным избирателям из колеблющихся штатов перед выборами президента может быть незаконной, сообщили в CNN.