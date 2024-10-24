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CNN: "лотерея" Маска с раздачей денег избирателям может быть незаконной

CNN: "лотерея" Маска с раздачей денег избирателям может быть незаконной

Global Look Press/Grzegorz Wajda/Keystone Press Agency Минюст США предупредил предпринимателя и миллиардера Илона Маска о том, что его инициатива с выплатами случайным зарегистрированным избирателям из колеблющихся штатов перед выборами президента может быть незаконной, сообщили в CNN.

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