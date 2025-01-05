Киты стимулируют активность монеты LINK на фоне колебаний BTC

Цена биткоина опустилась ниже $98 000, а рынок продолжает испытывать волатильность. Обычно в выходные дни торговля характеризуется снижением активности и хотя недавние притоки ETF были обнадеживающими, трейдеры ожидают более существенных движений в будние дни.
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