Киты стимулируют активность монеты LINK на фоне колебаний BTC

Цена биткоина опустилась ниже $98 000, а рынок продолжает испытывать волатильность. Обычно в выходные дни торговля характеризуется снижением активности и хотя недавние притоки ETF были обнадеживающими, трейдеры ожидают более существенных движений в будние дни.