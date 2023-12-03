Предпочтения уезжающих зимовать за рубеж россиян не изменились

Выбирающие долгие зимние пребывания в теплых странах граждане по-прежнему выбирают прежние маршруты. Это следует из информации от «РИА Новости» со ссылкой на соответствующий анализ от одного из сервисов по продаже туров.
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