В Рязани в Перинатальном центре родился малыш весом почти пять килограммов

В Рязанском областном перинатальном центре произошло знаменательное событие – 7 января, в Рождество Христово, на свет появился необычайно крупный младенец весом 4910 граммов! Этот малыш, которого родители планируют назвать Тимофеем, стал вторым ребенком в семье.
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