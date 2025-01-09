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В Рязани в Перинатальном центре родился малыш весом почти пять килограммов

В Рязани в Перинатальном центре родился малыш весом почти пять килограммов

В Рязанском областном перинатальном центре произошло знаменательное событие – 7 января, в Рождество Христово, на свет появился необычайно крупный младенец весом 4910 граммов! Этот малыш, которого родители планируют назвать Тимофеем, стал вторым ребенком в семье.

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