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Степан Меньщиков раскритиковал Алену Водонаеву за слова о полных людях

Степан Меньщиков раскритиковал Алену Водонаеву за слова о полных людях

Степан Меньшиков призвал российских звезд быть лояльными к полным людям Бывший участник реалити-шоу «Дом-2» открыто раскритиковал позицию своей экс-возлюбленной относительно людей с избыточным весом.

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