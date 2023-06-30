БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Нуланд уже готовит печеньки для БРИКС

Нуланд уже готовит печеньки для БРИКС

Американцы рассчитывают настроить Бразилию, Индию, Турцию и ЮАР против России по украинскому вопросу Дмитрий Родионов На фото: замгоссекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд (Фото: AP/TAСС) Материал комментируют: Александр Немцев Дмитрий Ежов Помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан и замгоссекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд проведут встречу с представителями Бразилии, Индии, Турции и ЮАР для обсуждения мирных принципов для Украины, пишет британская газета Financial Times.

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