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Газовый вызов для Европы: в январе 2027 года возможен резкий рост цен из‑за дефицита поставок и низких запасов

Газовый вызов для Европы: в январе 2027 года возможен резкий рост цен из‑за дефицита поставок и низких запасов

Европа может столкнуться с серьёзным энергетическим испытанием уже в январе 2027 года: прекращение поставок российского СПГ в сочетании с пониженным уровнем заполненности газовых хранилищ в ряде стран грозит спровоцировать скачок цен на газ.

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