Газовый вызов для Европы: в январе 2027 года возможен резкий рост цен из‑за дефицита поставок и низких запасов

Европа может столкнуться с серьёзным энергетическим испытанием уже в январе 2027 года: прекращение поставок российского СПГ в сочетании с пониженным уровнем заполненности газовых хранилищ в ряде стран грозит спровоцировать скачок цен на газ.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии