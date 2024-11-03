В МО рассказали о сбитых за ночь дронах

Сегодня ночью российские военные уничтожили 19 украинских дронов над тремя российскими регионами. 16 дронов были сбиты - над территорией Ростовской области, два - над территорией Белгородской области и один - над территорией Волгоградской области, - сообщило Минобороны.
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