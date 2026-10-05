Свадьбу Анны Снаткиной скрывали от прессы — а гуляли на ней около 200 гостей

Анне Снаткиной — 43 года. Она заслуженная артистка России, за плечами больше полусотни работ, но путь к этому оказался куда извилистее, чем кажется со стороны.
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