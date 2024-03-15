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БИБИРЕВО наш дом

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МГИК: В Москве началось голосование на выборах Президента РФ

МГИК: В Москве началось голосование на выборах Президента РФ

Голосование в столице проходит штатно Представителям СМИ председатель Мосгоризбиркома Ольга Кириллова рассказала о том, что в Москве открылись избирательные участки для голосования на выборах президента Российской Федерации.

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