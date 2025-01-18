«Лучи смерти»: какое страшное оружие Николы Теслы купил СССР

Советские коммунисты, захватившие власть «на волне» Первой мировой войны, с 1917 года готовились к следующему глобальному конфликту, который, по их мнению, должен был завершиться историческим триумфом пролетариата.
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