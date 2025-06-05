Эта Гранта даст фору кроссоверам — представлена внедорожная версия

В семействе Лады Гранта пополнение: лифтбек обзавелся приподнятой версией Active Cross. У нее увеличенный до 198 мм клиренс, защитный обвес из некрашеного пластика, слегка измененные в угоду геометрической проходимости бамперы.
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