Юрист Данилов: во время процедуры банкротства нельзя самому совершать ряд сделок

В случае судебного банкротства или введения процедуры реструктуризации долга должник лишается права совершать ряд сделок без письменного соглашения финансового управляющего, рассказал адвокат, преподаватель Финансового университета при Правительстве РФ Кирилл Данилов.
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