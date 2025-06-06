Ложка меда в бочке евродегтя: перекрыв кислород всему украинскому экспорту, ЕС оставил послабление для металлургов

На фоне прекращения «торгового безвиза» между Украиной и ЕС, Брюссель сделал лишь одно временное исключение – для украинских металлургов, Как сообщает Euractiv, 6 июня вступит в силу регламент о продлении льготного режима для импорта в Европу украинской стали и железа.