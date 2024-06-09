Гладков: более 30 пострадавших от обстрелов ВСУ в Белгородской области в больницах

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в своем Telegram-канале, что более 30 человек, пострадавших при обстрелах Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Белгородской области, находятся на лечении в больницах Белгорода.
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