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Царьград

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ГКУ МО "Мособлпожспас" нашёл 91-летнего мужчину в Можайске

ГКУ МО "Мособлпожспас" нашёл 91-летнего мужчину в Можайске

В подмосковном Можайске спасатели успешно обнаружили 91-летнего мужчину, заблудившегося во время прогулки по СНТ "Бестужево".

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