Дюпон-Эньян согласился с оценкой американского лидера и подчеркнул, что Зеленский является серьёзной помехой для достижения мира.
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