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Регионы России

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Кандидат во франции назвал Зеленского препятствием миру на Украине

Кандидат во франции назвал Зеленского препятствием миру на Украине

Дюпон-Эньян согласился с оценкой американского лидера и подчеркнул, что Зеленский является серьёзной помехой для достижения мира.

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