Трамп поставил ультиматум Китаю по поводу таможенных пошлин

Сергей Елагин/Бизнес Online/ТАСС Президент США Дональд Трамп в ходе общения с журналистами пресс-пула Белого дома заявил, что Вашингтон не станет заключать соглашения о пошлинах с Китаем, пока не будет устранен торговое неравенство между странами.
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