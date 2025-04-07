Трамп поставил ультиматум Китаю по поводу таможенных пошлин

Сергей Елагин/Бизнес Online/ТАСС Президент США Дональд Трамп в ходе общения с журналистами пресс-пула Белого дома заявил, что Вашингтон не станет заключать соглашения о пошлинах с Китаем, пока не будет устранен торговое неравенство между странами.