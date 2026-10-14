20 октября суд вновь вернётся к делу Гликерия Улунова — Кирилла Яковлева, который провёл девять месяцев в СИЗО из-за "Пяти тыщ идей для деструктивного дейта", а после освобождения уехал из России.
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