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Трамп и министр финансов обсуждают стратегию пошлин для стабильности рынка

Трамп и министр финансов обсуждают стратегию пошлин для стабильности рынка

Президент США Дональд Трамп под давлением министра финансов Скотта Бессента сосредоточил внимание на конечных целях новых таможенных пошлин, чтобы предотвратить падение фондового рынка.

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