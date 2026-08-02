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Социальный лифт — семейный транспорт

Социальный лифт — семейный транспорт

Надёжные социальные лифты работают медленно. Можно толпиться в вестибюле, ожидая, что удастся проскользнуть в скоростной лифт, прокатившись с ветерком сразу до 90-го этажа… вот только шансы на такую удачу исчезающе малы.

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