Совершенно секретно обсудили Украину: Лавров после таинственного форума в ОАЭ высказался о Трампе

Глава МИД РФ Сергей Лавров REUTERS 19,7 тыс прочтений Вчера Глава МИД РФ Сергей Лавров после возвращения с острова в Персидском заливе, где принял участие в, пожалуй, самом таинственном в этом году форуме, сообщил, что Москва ждет предложений от избранного президента США Дональда Трампа, который пообещал поработать усердно над украинской проблемой.