ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И ИХ ПРОБЛЕМЫ

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Муж ушел на другую квартиру и живет как ему хочется, а я с двумя детьми в декрете

Муж ушел на другую квартиру и живет как ему хочется, а я с двумя детьми в декрете

Вопрос к тем, в первую очередь, кто оказался в подобной ситуации. Пожалуйста, "не негативьте".

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Комментарии
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Вера Федорова
Семьи здесь нет. Никто из взрослых не подумал о детях: отец не ночует дома, мать ищет способы, как отомстить мужу-все заняты собой и своими бедами и горестями. Ну и каково жить малышам в такой обстановке!? Люди, остановитесь!!!
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1 час.
Владимир Соколов
очередная больная на голову баба жалуется, что она не принцесса))
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21 мин.
ONIX
Ну вы хотя бы раз,не тащите отца,в это говно,ну хоть раз будьте здравомыслящей и объективной.  В теме видно невооруженным глазом,кто здесь самодур,вы же изловчились быть для всех добренькой: отец не ночует дома... Он потому и не ночует,что думает о детях,дабы не ругаться дома ,а утром приходит,помогает и уходит на работу. Он даже завтракает и ужинает У СЕБЯ дома и нах такая охреневшая жена,он скоро найдет ответ,когда очередная ущербная выйдет на работу и возомнит о себе невесть что: независимая,самодостаточная,свободная ДУРА!
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