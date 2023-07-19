Муж ушел на другую квартиру и живет как ему хочется, а я с двумя детьми в декрете

Семьи здесь нет. Никто из взрослых не подумал о детях: отец не ночует дома, мать ищет способы, как отомстить мужу-все заняты собой и своими бедами и горестями. Ну и каково жить малышам в такой обстановке!? Люди, остановитесь!!!

ONIX

Ну вы хотя бы раз,не тащите отца,в это говно,ну хоть раз будьте здравомыслящей и объективной. В теме видно невооруженным глазом,кто здесь самодур,вы же изловчились быть для всех добренькой: отец не ночует дома... Он потому и не ночует,что думает о детях,дабы не ругаться дома ,а утром приходит,помогает и уходит на работу. Он даже завтракает и ужинает У СЕБЯ дома и нах такая охреневшая жена,он скоро найдет ответ,когда очередная ущербная выйдет на работу и возомнит о себе невесть что: независимая,самодостаточная,свободная ДУРА!