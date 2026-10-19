Вечером 15 октября в дежурную часть ОМВД России по Кабанскому району от администратора кафе поступило тревожное сообщение – на заднем дворе заведения замечен крупный хищник.
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